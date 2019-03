Was soll das sein

Foto: dpa/Ariana Cubillos

Caracas. Ein Stromausfall hat am Donnerstagabend Teile von Venezuela in Dunkelheit versinken lassen. In der Hauptstadt Caracas kam es zu einem Verkehrschaos. Mitten im Feierabendverkehr fiel die Metro aus, zahlreiche Ampeln funktionierten nicht. Informationsminister Jorge Rodríguez sprach von Sabotage und machte Feinde der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro für den Stromausfall verantwortlich. »Das Ziel war, das venezolanische Volk für mehrere Tage von der Stromversorgung abzuschneiden«, sagte er. »Das wird diesen Kriminellen nicht gelingen.«

Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó liefern sich seit Wochen einen erbitterten Machtkampf. Letzterer machte Maduros Regierung für den Stromausfall verantwortlich. dpa/nd