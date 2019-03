Juha Sipilä Foto: dpa/Markku Ojala

Helsinki. In Finnland tritt die Mitte-rechts-Regierung von Ministerpräsident Juha Sipilä zurück. Der Ministerpräsident werde den Rücktritt der Regierung am Freitag um 10.00 Uhr formell einreichen, kündigte das Präsidialbüro in Helsinki an. Hintergrund sind gescheiterte Reformen im Sozial- und Gesundheitsbereich. AFP/nd