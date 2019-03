Wärmere Ostsee – weniger Heringe: Trübe Aussichten für die Küstenfischer Foto: imago/Jens Koehler

Ein funktionierendes, vielfältiges Ökosystem ist für die Produktion unserer Lebensmittel unabdingbar. Doch im vergangenen Jahrzehnt häuften sich wissenschaftlichen Erkenntnisse über mehr oder weniger gravierende Veränderungen der biologischen Lebensräume, nicht wenige mit negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. So machte der Sommer 2018 nicht nur den deutschen Landwirten schwer zu schaffen, sondern auch den Heringsfischern in der westlichen Ostsee. Wenn sich unsere Meere erwärmen, können viele Fische ihren Lebensraum in Richtung der Pole verlagern. Dort finden sie dann bei niedrigeren Wassertemperaturen eine Umgebung, die ihren Ansprüchen genügt.

Was aber, wenn diese Wege geografisch versperrt sind, wie etwa im Greifswalder Bodden? Dieser Teil der Ostsee ist umgeben von der Insel Rügen im Norden und dem vorpommerschen Festland im Westen und Süden. Im Osten trennt die nur etwa 1,5 bis 2,5 Meter unter dem Meeresspiegel liegende Bod...