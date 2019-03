556 Millionen Euro kostet der Bau der Bahnverbindung Sichuan – Tibet. Foto: imago/Xinhua

Anlässlich des 60. Jahrestages des Beginns des Aufstandes in Tibet an diesem Samstag hat die chinesische Regierung die Region für ausländische Touristen gesperrt. Wissen Sie, was dort gerade passiert?

Nein. Da in der Tat niemand hineinkommt, sind wir alle angewiesen auf Informationen von Menschen, die rauskommen. Eine Minderheit flüchtet noch immer, aber die meisten Tibeter gehen nach China, um dort zu arbeiten, zu studieren oder Handel zu treiben. Deren Berichte sind die Hauptquelle unserer Kenntnisse über die Zustände in Tibet. Und wenn Sie nun …

… nach den Erkenntnissen fragen, …

… dann würde ich sagen, dass die Repression erstens nicht nachlässt, sie zweitens intelligenter wird und drittens, dass der Versuch verschärft wird, Tibet und seine Bevölkerung durch wirtschaftliche Entwicklung besser zu kontrollieren.

Können Sie das erläutern?

Wenn ich sage, die Repression lässt nicht nach, meine ich, dass heute se...