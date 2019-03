Gute Laune am Kampftag. Mitarbeiterinnen des »neuen deutschland« verteilten bei der Frauentags-Demo am Freitagnachmittag in Berlin die Streikausgabe der Zeitung vom 8. März. Darin wird mit Leerstellen auf den Anteil der Frauen an der Arbeit in Redaktion und Verlag aufmerksam gemacht. Ihren Streik am Vortag verstehen die Kolleginnen als Zeichen der Solidarität mit Frauen, die sich in Deutschland und weltweit für ihre Rechte einsetzen. Gemeinsam mit Tausenden anderen trafen sich Frauen des »nd« auf dem Berliner Alexanderplatz zur Auftaktkundgebung der Demonstration unter dem Motto »Feiern - Streiken - Weiter kämpfen«. Als einziges Bundesland hat Berlin den 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt. nd