Nürnberg. Ein rätselhafter Bienenklau beschäftigt die Polizei in Mittelfranken: Innerhalb von zehn Tagen wurden sieben Bienenstöcke samt Volk von bislang Unbekannten an verschiedenen Orten gestohlen. Die erste Tat ereignete sich Ende Februar in Emskirchen. Dort seien zwei Bienenbehausungen mit Volk entwendet worden, so die Polizei. Wenige Tage später traf es einen Imker in Weinzierlein. Drei seiner Bienenstöcke an einem Waldrand wurden gestohlen. In Roßtal seien zwei Bienenvölker verschwunden. dpa/nd