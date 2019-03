Münster. Zu einem kuriosen Rendezvous bei einer Radarkontrolle hat sich ein Ehepaar in Münster getroffen. Beide wurden kurz hintereinander geblitzt, wie die Polizei mitteilte. Zuerst erwischte es die Frau, die 25 km/h zu schnell unterwegs war. Während die Beamten ihre Personalien aufnahmen, zeigte sie auf ein nachfolgendes Auto und sagte: »Das ist mein Mann.« Er war 32 km/h zu schnell. Die Frau muss 70 Euro zahlen, ihr Mann 120 Euro. AFP/nd

Familienministerin kündigt Reform des Unterhaltsrechts an, um mehr Flexibilität bei Betreuungsmodellen zuzulassen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!