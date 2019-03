Die Festnahme des aus Berlin entflohenen Häftlings ist der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter eines Magdeburger Krankenhauses zu verdanken. Der Mann war am Mittwochabend nicht von einem unbegleiteten Freigang aus der Sicherungsverwahrung in Tegel zurückgekehrt. Am Freitagabend hat er sich nach Angaben der Berliner Justizverwaltung selbst in ein Magdeburger Krankenhaus begeben, um sich dort behandeln zu lassen. Mitarbeiter dort sei dann aufgefallen, dass nach dem Mann gefahndet werde, sagte der Sprecher der Berliner Justizverwaltung, Sebastian Brux, am Sonntag. Nach Angaben der Magdeburger Polizei erreichte die Information über den Aufenthaltsort des geflohenen Häftlings am Freitagabend die Zielfahnder des Landeskriminalamtes in Sachsen-Anhalt. Wegen der Gefährlichkeit des Mannes habe man sich entschieden, Spezialkräfte einzusetzen. Bei der Aktion habe sich der Häftling widerstandslos festnehmen lassen. dpa/nd