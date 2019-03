Yangon. Bei einem Angriff in der Unruheregion Rakhine in Myanmar sind nach Polizeiangaben neun Sicherheitskräfte getötet worden. Der Angriff ereignete sich demnach am späten Samstagabend im Dorf Yoetayoke, eine Stunde nördlich von Sittwe, der Hauptstadt des Bundesstaates Rakhine. Einem Polizeibericht zufolge wurden bei dem Überfall auch Waffen aus der Polizeistation entwendet. AFP/nd