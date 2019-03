Der Verein »Inter Homines - Empowerment und Therapie mit politisch Verfolgten« betreibt in Berlin-Prenzlauer Berg ein Therapiezentrum, das sich auf Psychotherapie für Flüchtlinge aus dem Land Brandenburg spezialisiert hat. »Hier, im ›Inter Homines‹ können wir über unsere Situation sprechen,« sagt am Freitag Lena Oradowa von der Neuruppiner Selbsthilfegruppe »Lebensfreude« für Tschetscheninnen. »Von Brandenburger Behörden wird uns oft ins Gesicht gesagt, wir seien nur Wirtschaftsflüchtlinge und sollen nach Tschetschenien zurückkehren.« Zum Frauentag mit Blumen, Tee, Gebäck gab es Gespräche.

Rund 8000 Tschetscheninnen und Tschetschenen leben in Brandenburg. Sie leiden darunter, nicht im selben Maße als Flüchtlinge anerkannt zu werden wie etwa Syrer. Nur gut zehn Prozent von ihnen erhalten in Deutschland einen Schutzstatus, die anderen müssen mit Abschiebung rechnen. »Diese Zukunftsängste sind unser größtes Problem«, so Oradowa. »Aber wir ...