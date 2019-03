Caracas am Samstag Foto: imago/Valery Sharifulin

Berlin. Der tagelange Stromausfall in weiten Teilen Venezuelas hat offenbar mehrere Menschen das Leben gekostet. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Médicos por la Salud (Mediziner für die Gesundheit) starben während des Stromausfalls in den Krankenhäusern des Landes mindestens 17 Patienten. Eine offizielle Bestätigung dieser Zahlen gab es bislang nicht. Einig ist man sich allerdings, dass es sich um den größten Blackout in der Geschichte des Landes handelt. Venezuelas Präsident Nicolás Mad...