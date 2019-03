Landau. Rund ein halbes Jahr nach der Verurteilung des Mörders der 15-jährigen Mia in Kandel sind im nahen Landau am Samstag Hunderte Menschen bei verschiedenen Kundgebungen auf die Straße gegangen. Etwa 100 Demonstranten seien zu einer Veranstaltung des als rechtspopulistisch geltenden »Frauenbündnis Kandel« gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Landau. An der Gegendemo des Bündnisses »Aufstehen gegen Rassismus« nahmen dagegen nach Polizeiangaben etwa 800 Menschen teil. »Es ist sehr gut besucht«, sagte der Polizeisprecher. dpa/nd