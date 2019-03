Berlin. Mehrere CDU-Ministerpräsidenten haben verärgert auf die Spekulationen der SPD über einen möglichen Kanzlerinnenwechsel von Angela Merkel zu Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert. Das Verhalten führender Sozialdemokraten sei »unverständlich, unverantwortlich und koalitionsschädigend«, sagte der saarländische Regierungschef Tobias Hans. »Man hat mehr und mehr den Eindruck, dass sich die SPD auf Bundesebene als Regierungspartner auf die Zeit der Opposition vorbereitet.« Am Samstag hatte der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel erwartet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch im Laufe dieser Legislaturperiode ihr Regierungsamt an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgeben wird. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Familienministerin kündigt Reform des Unterhaltsrechts an, um mehr Flexibilität bei Betreuungsmodellen zuzulassen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!