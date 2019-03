Das spätere Mordopfer Adolf Bauer, Autor der »Arbeiter Illustrierten Zeitung«, auf seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Marne Foto: Arbeiter-Illustrierte-Zeitung

Wann haben Sie von der Ermordung des Kommunisten Adolf Bauer im Juli 1932 gehört?

1982, zwei Jahre nachdem ich in Marne/ Dithmarschen meine erste Pfarrstelle antrat. Vom Friedhofswärter hörte ich das erste Mal von dem Mord im Sommer 1932. Da sei ein Kommunist in Rösthusen bei Marne auf einer Weide von Nazis verfolgt und in einem Graben erstickt worden. Das Opfer sei hier auf dem Friedhof begraben worden. Das Grab gab es nicht mehr, aber der Friedhofswärter, der die Geschichte von seinem Vorgänger gehört hatte, hatte dafür gesorgt, dass der Grabstein intakt blieb, als die Grabstelle aufgelassen wurde. Er hatte ihn unter anderen abgeräumten Steinen versteckt und zeigte ihn mir.

Was stand darauf?

Ein fünfzackiger Stern mit Hammer und Sichel und der Inschrift «Hier ruhet unser Gen. Adolf Bauer, geb. 6. Juni 1906, am 10. Juli 1932 von Nazis ermordet. Sein Leben war nur Kampf».

Dieser Stein wurde nicht schon im Nazireich ...