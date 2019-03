In der Zirkulation des Immerjetzigen haben wir Mühe, dem Vergänglichen noch recht zu trauen und ihm die verdiente alte Melancholie zu bewahren. Theater ist vielleicht eine der letzten Schulen, in dieser Hinsicht mühelos und wach zu bleiben. Die Lehrer dieser Schule: Schauspielkünstler. Zum Beispiel Christine Gloger. Eine Auffallende war sie immer, mit klarer gestischer Erscheinungsart, vorwiegend beherrscht, mit einer gleichsam immer ins Offene »ragenden«, melodietragenden Stimme; am Berliner Ensemble über 35 Jahre lang Mitprägerin eines gedanklich und episch konturierten Theaters. Sie war eine Schauspielerin der Compagnie. Präsentierte Souveränität, si...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.