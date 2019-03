Istanbul. Die türkische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2018 um drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen, wie die türkische Statistikbehörde am Montag mitteilte. Dies war das zweite Quartal in Folge, dass die Wirtschaft schrumpfte. Damit ist die Türkei nun erstmals seit 2009 in die Rezession gerutscht. Laut der Behörde lag das Wachstum im Gesamtjahr 2018 bei 2,6 Prozent. Im Vorjahr hatte es noch 7,4 Prozent erreicht. AFP/nd