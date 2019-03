Als großer Hoffnungsträger trat Andrés Manuel López Obrador vor inzwischen 100 Tagen das Amt des mexikanischen Präsidenten an. Mehr als 30 Millionen Bürger, über die Hälfte der Wähler, hatten für ihn gestimmt, ein Rekord in der Geschichte des Landes. Gewalt, Korruption, Straflosigkeit, Ungleichheit - die Liste der Probleme ist lang und entsprechend hoch sind die Erwartungen.

NAFTA ging vor allem zulasten der Kleinbauern

Das gilt auch für Mexikos Kleinbauern. Kein anderer Sektor der Gesellschaft ist so sehr von der Politik der vergangenen Jahrzehnte in Mitleidenschaft gezogen worden. »Mehr als 30 Jahre neoliberales Modell haben ein Land in Schutt und Asche hinterlassen. Es zu retten, wird keine einfache Aufgabe«, sagt Enrique Pérez von der Bauernorganisation ANEC gegenüber »nd«. Durch das Freihandelsabkommen NAFTA gingen aufgrund der Dumpingkonkurrenz der hochsubventionierten US-Farmer mehr als zwei Millionen Jobs in Mexikos Lan...