Magdeburg. In der Debatte um Straßenausbaubeiträge bleibt die CDU in Sachsen-Anhalt bei ihrem Nein zu einer Abschaffung. Dies sagte Parteichef Holger Stahlknecht nach einem Treffen des Landesvorstands. Allerdings will die CDU, dass von Anwohnern künftig maximal das Dreifache des Monatseinkommens verlangt werden kann. Die CDU ist die einzige Partei im Magdeburger Landtag, die gegen eine Abschaffung der Beiträge ist. dpa/nd