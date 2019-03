Jena. Ein Thüringer Pilotprojekt, das Beratungen für männliche Opfer von häuslicher Gewalt anbietet, wird auch 2019 vom Land gefördert. Die Jenaer Beratungs- und Informationsstelle »A4« bekommt 135 000 Euro, sagte Thüringens Gleichstellungsbeauftragte Katrin Christ-Eisenwinder. Das Projekt wurde 2017 gegründet. 35 Männer haben das Angebot seitdem in Anspruch genommen, so eine Projektsprecherin. Christ-Eisenwinder betonte: »Die Zahlen sind augenscheinlich gering, was aber nicht den Schluss zulässt, wir bräuchten dieses Angebot nicht.«

Gewalt gegen Männer sei ein Tabuthema. ...