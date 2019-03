Grünen-Fraktion legt Gesamtkonzept gegen Diskriminierung an den Berliner Schulen vor

Grüne suchen Verbündete gegen Nord Stream 2 in Polens Rechter

Berlin. Die Grünen wollen die Demonstrationen von Schülern und Studenten für mehr Klimaschutz zum Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag machen. Die Fraktion wolle von der Bundesregierung wissen, wie sie zu Demos unter dem Motto »Fridays for Future« (Freitage für die Zukunft) nach dem Vorbild der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg steht, die meistens während der Schulzeit stattfinden, teilte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, am Montag mit. »Diese Demonstrationen und das leidenschaftliche Engagement junger Menschen für ihre Zukunft müssen ein Weckruf sein für die Bundesregierung.« dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

14 kurdische Aktivisten protestieren in Straßburg für Ende der Isolationshaft

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!