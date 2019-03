Berlin. Vor der Europawahl am 26. Mai wollen die Unionsparteien einen Monat lang Wahlkampf machen. Der gemeinsame Wahlkampfauftakt von CDU und CSU soll am 27. April in Münster stattfinden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag in Berlin. Kritik an der nur vierwöchigen heißen Wahlkampfphase wies er zurück. »Wichtig ist nicht die Länge des Wahlkampfes, sondern wie intensiv wir ins Gespräch kommen mit den Menschen in diesem Land.« Das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU soll am 25. März von den Vorständen beider Parteien beschlossen werden. AFP/nd