Srinagar. Indiens Armee hat nach eigenen Angaben einen Drahtzieher des Anschlags vom 14. Februar in Kaschmir, bei dem 40 indische Sicherheitskräfte ums Leben kamen, getötet. Bei einem Anti-Terror-Einsatz im Bezirk Pulwama im indischen Teil Kaschmirs seien in der Nacht zum Montag drei Angehörige der islamistischen Gruppe Jaish-e-Mohammed umgekommen, teilte General Kanwaljit Singh Dhillon mit. dpa/nd

