Muslime in Schwerin wollen alte Kaufhalle zum Gemeindezentrum umbauen

Polizei überwacht Marienplatz in Schwerin per Funk-Video - Datenschutzbeauftragter hat Bedenken

Schwerin. Der Streit zwischen der Polizei und dem Landesdatenschützer um die Datensicherheit bei der Kameraüberwachung des Schweriner Marienplatzes ist beigelegt. Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller hat seinen Eilantrag vor dem Schweriner Verwaltungsgericht für erledigt erklärt, teite er am Dienstag mit. Die Polizei habe nachgegeben und neue Technik beschafft. »Die Polizei hat plausibel gemacht, dass die Aufnahmen neuerdings bei der Übertragung per Funk verschlüsselt werden.« Müller hatte die Überwachung untersagt, weil er den Datenschutz nicht ausreichend berücksichtigt sah. dpa/nd

Die »Rote Hilfe«-Zeitung setzt sich in ihrer neuen Ausgabe mit der DDR-Repression gegen oppositionelle Linke auseinander

In Brüssel soll Syrien humanitär geholfen werden, nicht aber dessen Regierung

