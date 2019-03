Jena. Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben eine Online-Karte mit Informationen zu rechtsextremen Aktivitäten in Thüringen veröffentlicht. Internetnutzer können sich in der interaktiven Übersicht etwa durch Standorte von Konzerten mit rechtsextremem Hintergrund oder bekannte Treffpunkte mutmaßlicher Rechtsextremisten klicken, teilte die Universität mit. Auch Hinweise zu den Orten, wo es Angriffe mit rechtsextremem Hintergrund gegeben hat oder die Wahlergebnisse rechtsextremer Parteien gibt es zu sehen. dpa/nd

