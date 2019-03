Im laufenden Schuljahr 2018/ 2019 werden an Berlins Schulen mehr Schülerinnen und Schüler unterrichtet als im Vorjahr. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach besuchen im aktuellen Schuljahr 453 226 Kinder und Jugendliche die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen der Hauptstadt - rund ein Prozent mehr als im Vorjahr. Damit hebt sich Berlin von den übrigen Bundesländern ab, denn in den meisten von ihnen ist ein Rückgang der Schülerzahlen zu beobachten. Besonders groß fällt dieser mit einem Minus von 1,2 Prozent im Saarland aus. Spitzenreiter beim Schülerzuwachs ist Sachsen mit 1,5 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei einem Minus von 0,5 Prozent. dpa/nd

