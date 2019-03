Im Zuge gleich mehrerer Spendenaffären greift die AfD auf eine in der Politik erprobte Strategie zurück: Zugegeben, was nicht mehr zu leugnen ist und die aufgedeckten Fakten herunterspielen. Am Dienstag räumte AfD-Chef Jörg Meuthen in der »Welt« ein, im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2016 Unterstützung aus der Schweiz im Wert von rund 90 000 Euro erhalten zu haben.

Im Prinzip bestätigt der Parteivorsitzende damit nur, was schon seit den ersten Medienberichten im Sommer 2017 ersichtlich war. Die Beziehungen zwischen der AfD und der Schweizer Goal AG sind intensiver, als es die Partei bisher zugibt. An dieser Darstellung hält Meuthen weiterhin fest. Er habe im Februar 2016 lediglich eine Erklärung der PR-Agentur unterschrieben, wonach die Firma sein Foto und Daten für »werbende Zwecke« nutzen dürfe. Konkret heißt das: 27 000 Euro für Wahlkampfanzeigen, 17 000 Euro für Flyer, 41 000 Euro für Plakate sowie weitere 5000 Euro für G...