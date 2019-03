Spanien und Italien wollen Auszahlung weiterer Kreditzahlung an Griechenland stoppen - Verfahren gegen Privatisierungshelfer sollen erst eingestellt werden

Eurogruppe gibt Kredittranche frei / IWF kündigt Hilfe an, Spanien droht mit Veto

Brüssel. Die Finanzminister der Eurozone haben ihre Entscheidung über Griechenland in Aussicht gestellte Schuldenerleichterungen verschoben. Über die Freigabe eines Betrags von knapp einer Milliarde Euro werde erst beim Treffen Anfang April entschieden, erfuhr die Agentur AFP am Montag aus EU-Kreisen. Grund ist die noch fehlende Umsetzung von Maßnahmen, die Athen den Gläubigern zugesagt hat. Die Euro-Partner und der Internationale Währungsfonds hatten Griechenland 2010 mit Krediten von 257 Milliarden Euro mehrfach vor dem Staatsbankrott gerettet. AFP/nd

