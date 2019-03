Genf. Die europäische Organisation für Kernforschung (Cern) hat den Start des World Wide Web vor 30 Jahren gefeiert. Im März 1989 hatte der Physiker und Computerwissenschaftler Tim Berners-Lee, der beim Cern arbeitete, ein Papier zu einer neuen Art Informationsmanagement vorgelegt. Der Brite wollte damals vor allem das berüchtigte Informationschaos am Institut in Grenzen halten und ein umfassendes Informationsnetz einrichten. Das Papier legte das Fundament für das Web. dpa/nd

Laut einer Studie verursacht die Luftverschmutzung in Europa doppelt so viele Todesfälle wie bisher angenommen

