Schülerdemonstration für Klimaschutz im fränkischen Bamberg Foto: imago/Alexander Pohl

Berlin. Kurz vor dem bisherigen Höhepunkt der internationalen Schulstreiks für mehr Klimaschutz haben sich Tausende Wissenschaftler hinter die Initiative »Fridays for Future« gestellt. Mehr als 12 000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen die Klimabewegung. Am Freitag soll eine Liste der Namen den jungen Umweltaktivisten übergeben werden - an diesem Tag werden Demonstrationen in Hunderten Städten weltweit erwartet.

»Ärzte haben die Aufgabe, Leben zu schützen und auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Die Klimakrise...