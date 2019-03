Schon 2013 durften alle SPD-Mitglieder – auch die ohne deutschen Pass – über den Koalitionsvertrag abstimmen. Was damals kein Thema war, ist im Jahr 2018 eine große Story

Kritik an Rechtspartei im Bundestag: Anfrage zu behinderten Menschen erinnere »an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte«

Der Sozialverband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands (VdK) hat die Einigung der großen Koalition auf den Abbau von Wahlrechtshürden für Behinderte begrüßt. Damit seien tausende Erwachsene »nicht mehr vom wichtigsten demokratischen Grundrecht, dem Wahlrecht, ausgeschlossen«, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Mittwoch. »Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur uneingeschränkten Inklusion und damit zur Teilhabe und zur gesellschaftlichen Mitgestaltung von Menschen mit Behinderung.« AFP/nd

Nun sollen dem Bericht zufolge unter anderem Möglichkeiten einer Wahlrechtsassistenz für Behinderte geschaffen werden. Der entsprechende Gesetzentwurf soll bis zum 1. Juli 2019 in Kraft treten. Er wird also noch nicht zur Europawahl im Mai gelten.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar geurteilt, dass auf einen gerichtlich bestellten Betreuer angewiesene Behinderte nicht einfach von der Wahl ausgeschlossen werden können. Das Ziel eines »inklusiven Wahlrechts« hatten Union und SPD bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Sie rangen aber um die konkrete Ausgestaltung.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

In Brüssel soll Syrien humanitär geholfen werden, nicht aber dessen Regierung

Blackout dauert seit sechs Tagen an/ Juan Guaidó: Ende von Maduros Präsidentschaft »sehr nah«

Die Abgeordneten in London haben erneut gegen Theresa Mays Abkommen gestimmt./ Nun wird über No-Deal-Brexit und Verschiebung des Austritts entschieden

Große Koalition will Wahlrechtshürden für Behinderte abbauen / Sozialverband begrüßt Einigung der Regierungsparteien

Verfassungsgericht in Sachsen-Anhalt muss über Kennzeichnungspflicht für Polizisten entscheiden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!