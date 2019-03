Rostock. Im Streit um Bereicherung beim Müritz-Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist Ex-Geschäftsführer Peter Olijnyk erneut mit einer Klage gegen seine Kündigung gescheitert. Das Oberlandesgericht (OLG) Rostock wies seine Klage im Revisionsverfahren am Mittwoch ab, wie vorher schon das Landgericht Neubrandenburg. Der Ex-Manager müsse rund 390 000 Euro Schadenersatz an seinen früheren Arbeitgeber zahlen, erklärte Richterin Sandra Feger. Die Änderungsverträge, mit denen sich Olijnyk ab 2004 laut AWO-Landesverband unverhältnismäßig hohe Gehälter zugeschanzt hatte, seien «nicht wirksam zustande gekommen.» Eine weitere Revision ließ das OLG nicht zu. dpa/nd

