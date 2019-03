Düsseldorf. Wegen des Exportstopps für Militärgüter nach Saudi-Arabien will der Rüstungskonzern Rheinmetall den Bund zur Kasse bitten. Man habe eine Lieferung von 120 Militärlastwagen mit Anhängern wie vom Bund gefordert vorerst zurückgehalten, sagte Konzernchef Armin Papperger am Mittwoch in Düsseldorf. Wird die Genehmigung entzogen, würde Entschädigung eingefordert. Außerdem erklärte Papperger, die Übernahme des Konkurrenten Krauss Maffei Wegmann (KMW) sei auf einem guten Weg. Es geht um den 50-Prozent-Anteil von KMW an der deutsch-französischen Rüstungsholding KNDS, die zur anderen Hälfte dem staatlichen französischen Unternehmen Nexter gehört. Knackpunkt für die Übernahme ist nach Darstellung von Papperger ein Vorkaufsrecht der Franzosen. dpa/nd