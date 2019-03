Stockholm. Streaming-Anbieter wie Spotify und Netflix kritisieren schon länger, dass sie bei Abo-Abschlüssen auf dem iPhone einen Teil der Erlöse an Apple abgeben sollen. Jetzt hat Spotify genug und Beschwerde bei der EU-Kommission in Brüssel wegen unfairen Wettbewerbs eingelegt. Apple habe in seinem App Store Regeln eingeführt, die die Auswahl für Verbraucher einschränkten und Innovationen bremsten, erklärte der Chef des Musikstreaming-Marktführers, Daniel Ek, am Mittwoch. In Apples App Store - und auch auf anderen Download-Plattformen wie etwa Googles Play Store für Android-Geräte - ist es üblich, dass App-Anbieter 70 Prozent der Erlöse bekommen, während 30 Prozent beim Betreiber bleiben. Das gilt auch für Käufe innerhalb von Apps. Dagegen bekommt Apple bei seinem konkurrierenden Dienst den gesamten Betrag. dpa/nd