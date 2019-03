Brüssel. Im Streit um Diesel-Abgase hat die EU-Kommission Zweifel von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer an Grenzwerten für Luftverschmutzung klar zurückgewiesen. In einem Brief von Ende Februar schrieben die drei Kommissare für Umwelt, Verkehr und Industrie gemeinsam an den CSU-Politiker, der überwiegende Teil der jüngeren »fachlich geprüften wissenschaftlichen Erkenntnisse« weise auf negative Auswirkungen auf die Gesundheit unter anderem von Stickstoffdioxid hin, selbst wenn der Grenzwert unterschritten sei. Scheuer entgegnete gegenüber Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch, er werde nicht nachlassen, die Debatte um die Grenzwerte auf europäischer Ebene zu führen. dpa/nd