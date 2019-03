Erfurt. Ein Erfurter Bündnis von Moschee-Gegnern hat möglicherweise Kontakte in die rechtsextreme Szene. Das geht aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Raymond Walk hervor. Es gebe Hinweise, dass »Kontakte zwischen der Initiative «Erfurt zeigt Gesicht» und Einzelpersonen aus dem rechtsextremistischen Muslim- und fremdenfeindlichen Spektrum, auch aus anderen Bundesländern, bestehen«, heißt es in der Antwort. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Bei Versammlungen von »Erfurt zeigt Gesicht« traten laut Innenministerium auch Redner auf, die im »Zusammenhang mit rechtsextremistischen Aktivitäten« stehen. Als Beispiel nennt das Ministerium Versammlungen der rechtsextremen Initiative Thügida. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Die Deutsche Bischofskonferenz will stärker mit staatlichen und nichtstaatlichen Stellen zusammenarbeiten

Polizeieinsatz gegen Geflüchtete in Ellwangen fand ohne Durchsuchungsbeschluss statt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!