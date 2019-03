Sie ist vor allem dieses eine Bild: die giftblonde Nitribitt am Steuer eines Mercedes-Cabriolet. Nadja Tiller war schön - und also gezeichnet. Die eigentliche Macht hierzulande hieß schon immer: Verklemmung. Der real verbürgte Aufstieg des Mädchens Rosemarie Nitribitt zur Frankfurter Edelhure, deren Leben eine freche Ungeheuerlichkeit war und deren Ermordung die zynische Übersiedlung des Skandals ins Unterhaltsame der Medien einleitete - es war ein treffend öliges Porträt bundesdeutschen Wirtschaftswunderwuchers. Die Gier als kaltes Goldfingerballett in fremden Taschen und Körpern. Rolf Thieles Film aus den Fünfzigern lief trotz Einspruch des Bonner Außenministeriums beim Festival in Venedig, Nadja Tiller gewann den Darstellerpreis.

Die 1929 in Wien Geborene - Tochter einer Schauspielerfamilie, Debütantin am Theater in der Josefstadt - wirkte auf der Leinwand sehr fein, aber ein mondän souveräner Zug verhinder...