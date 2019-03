In der Tat berührt der Entwurf die übergeordnete Frage: Wie viel Verrechtlichung braucht das Internet? Ist das Internet, auch das »Darknet«, überhaupt ein rechtsfreier Raum? Wann wird über die Ermöglichung von Demokratie im und durch Internet debattiert?

Auch die politischen Stimmen sind äußerst skeptisch. So kommentiert Petra Sitte (Linkspartei), dass der Entwurf »Tür und Tor für eine weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit« öffne. Man brauche keinen neuen Paragrafen. Konstantin von Notz (Grüne) beklagt, dass mit dem Entwurf eine »Ausweitung auf alle Plattformen droht.« Patrick Breyer (Piraten) weist auf das grundrechtlich geschützte Postgeheimnis hin, das mit dem Entwurf in Gefahr sei. Schließlich stellt Frank Rieger vom Chaos Computer Club (CCC) fest, dass der Entwurf »vorwiegend Gummiparagraphen« enthalte und Anonymität kriminalisieren wolle.

Netzpolitik.org macht darauf aufmerksam, dass »Darknet« und »Darknet-Markt« unbestimmte Rechtsbegriffe sind, die ausfüllungsbedürftig sind. »Die Gesetzesbegründung schafft es, sachlich falsch zu behaupten«, dass der Zugang zum »Darknet« durch das Tor-Netzwerk erfolge, so die Internetexperten.

Außerdem stellt sich die Frage, ob überhaupt ein sachlicher Grund für ein neues Strafgesetz vorliegt. Denn die im Entwurf beschriebenen Verhaltensweisen stehen bereits nach geltendem Recht als Beihilfehandlungen unter Strafe. Ulf Buermeyer, Richter am Landgericht Berlin, »sieht überhaupt kein Bedürfnis«. Besonders für Menschen, die Internetplattformen betreiben, ergebe sich ein »enormes« Verfolgungsrisiko mit »sinnlosen Strafverfahren.«

Die Vermutung liegt nahe, dass das Internet weiter durch staatliche Eingriffe reguliert wird. So sagt der Rechtsprofessor Matthias Bäcker gegenüber netzpolitik.org: »Seine Bedeutung wird voraussichtlich vor allem darin liegen, dass die Strafverfolgungsbehörden großflächige, eingriffsintensive Überwachungsmaßnahmen (...) durchführen können.«

Am Freitag entscheidet der Bundesrat über einen Gesetzesentwurf, mit dem strafrechtlich gegen Betreiber von Handelsplattformen auf »Darknet-Märkten« vorgegangen werden kann. Im Januar wurde der Entwurf von Nordrhein-Westfalen und Hessen eingebracht. Auf § 126 StGB soll künftig § 126a StGB folgen.

