Solveig Leo (links) war jüngste LPG-Chefin der DDR Foto: rbb/Hoferichter&Jacobs

Bemerkenswert: Drei Filme, jeweils 45 Minuten lang, zur Primetime ausgestrahlt. Die ersten beiden am 7. März, der letzte am Dienstagabend. Die Titel klingen ein wenig nach ARD-Degeto-Schmonzes: »Ostfrauen - Wege zum Glück«, »... zur Macht« und » ... weg vom Herd«. Aber die Filme sind besser als die Titel befürchten lassen. Das Erstaunliche: Hier wird die »stille Emanzipation«, wie es die Westjournalistin Gerda Szepansky schon in einem 1995 erschienenen Porträtband nannte, recht vorbehaltlos gewürdigt. Vielleicht entspricht das dem anlässlich des nahenden 30. Mauerfalljubiläums von den ehemaligen Volksparteien ausgerufenen Kurs: Mehr »Respekt« für ostdeutsche »Lebensleistung«.

Es geht um Geschlechterverhältnisse und berufliche Entwicklung von Frauen unter den Bedingungen der »vom Staat angeordneten« Emanzipation, wie es im letzten Teil heißt. Und darum, wie die mit der Arbeit verbundene ökonomische Unabhängigkeit sie in ihren privaten Be...