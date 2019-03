Was soll das sein

Lingen. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, will eine offene Debatte über den Zölibat der Priester führen. Als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal hätten sich die Bischöfe auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Lingen einstimmig für einen sogenannten synodalen Weg entschieden, auf dem auch über die priesterliche Lebensform gesprochen werden solle. Es solle dabei auch darüber diskutiert werden, »ob Priesterweihe und zölibatäre Lebensform immer gebunden sein müssen«. Katholische Priester müssen in aller Regel ehelos leben, es gibt nur wenige Ausnahmen. AFP/nd