Brüssel. Die NATO prüft mögliche Sicherheitsrisiken bei einer Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen. Das Bündnis nehme diesbezüglich Bedenken seiner Mitglieder »sehr ernst«, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. »Wir haben jetzt sehr enge Konsultationen zu dieser Frage der Sicherheitsaspekte bei Investitionen in 5G-Netzwerke.«

Wegen der möglichen Huawei-Beteiligung am Aufbau schneller 5G-Mobilfunknetze in Deutschland hatten die USA Berlin am Mittwoch mit Einschränkungen in der militärischen Zusammenarbeit gedroht. Dann werde mit den Deutschen nicht mehr kommuniziert, sagte US-General Curtis Scaparrotti, Kommandeur der NATO-Truppen in Europa. AFP/nd