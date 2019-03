Die Wartburg, die dem Kreis seinen Namen gab Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Bei manchen Mitarbeitern der Stadtverwaltung von Eisenach war die Euphorie am Dienstagabend offenbar groß, nachdem der Stadtrat von Eisenach einstimmig beschlossen hatte, was im Dezember noch keine Mehrheit gefunden hatte: die »Rückeinkreisung« der Stadt, in der die Wartburg steht, in den sie umgebenden Landkreis, der nach dieser Burg benannt ist: Wartburgkreis. Immerhin, so heißt es bei Kommunalpolitikern in der Region in Westthüringen seit Jahren, werde damit nun wieder zusammen finden, was nie hätte getrennt werden dürfen. So groß war die Euphorie, dass eine Mitarbeiterin der Pressestelle in einer Kurznachricht an die Medien aus dem Stadtrat heraus schrieb: »Eisenach wird damit ab dem 1. Januar 2022 Teil des Wartburgkreises sein.« Ganz so, als seien mit dem Beschluss des Eisenacher Stadtrats zur Fusion nun unumstößliche Tatsachen geschaffen worden.

Ein Erfolg - und ein überraschender noch dazu - ist dieser Beschluss des Gremiums zwei...