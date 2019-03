Dresden. Sachsens Justiz will Straftaten sogenannter Reichsbürger härter sanktionieren. Gleiches gilt für Täter, die Rettungskräfte, Amtsträger oder Polizisten angreifen. »Solche Straftaten sind nicht nur ein Angriff auf die betroffenen Personen. Sie sind auch ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit und Ausdruck der Missachtung des staatlichen Gewaltmonopols«, so Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Donnerstag. Solche Taten müssten entschieden verfolgt und geahndet werden. dpa/nd