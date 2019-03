München. Die geplante Handreichung für die offizielle Segnung homosexueller Paare in der evangelischen Kirche in Bayern verzögert sich um mindestens ein Jahr. Auf der Landessynodaltagung im November in Bamberg soll sie der Kirchenleitung vorgestellt werden, so eine Sprecherin des Landeskirchenamtes. Ursprünglich war sie für Herbst 2018 geplant. »Diese Handreichung scheint der Landeskirche kein Herzensanliegen zu sein«, sagte Markus Apel, Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbands Bayern. dpa/nd