Nach dem Absturz einer zweiten Boeing 737 MAX 8 am vergangenen Sonntag in Äthiopien, bei dem alle 157 Insassen umkamen, sind Flugzeuge dieses Typs weltweit aus dem Verkehr gezogen.

Die beiden Flugschreiber der Unglücksmaschine waren am Montag am Absturzort in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba geborgen worden. Danach setzte ein Streit darüber ein, wer die aufgezeichneten Daten auswertet. Hersteller Boeing bot sich an, doch die äthiopischen Behörden wollten lieber »auf Nummer sicher« gehen. Sie baten zunächst die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) um Hilfe, doch die verfügt nicht über die notwendige Software. Also sprang die französischen Flugsicherheitsbehörde ein.

Noch bevor die Experten ihre Recherchen beginnen konnten, brach Ungemach über Boeing hinein. Nach einigem Zögern - und wohl auf Zuraten des Weißen Hauses - hat die US-Luftfahrtbehörde ein Startve...