Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin. Das hat es noch nicht gegeben: In 1659 Orten in 105 Ländern haben Schülerinnen und Schüler für diesen Freitag unter dem Motto »Global Climate Strike For Future« Aktionen angekündigt. Die Schulstreikbewegung »Fridays For Future« hat für diesen Tag zu einem »stillen, sitzenden Protest« aufgerufen. Seit Monaten gehen Jugendliche vielerorts für ernsthafte Klimaschutzanstrengungen gemäß den UN-Zielen auf die Straße, jetzt zum ersten Mal in einer konzertierten Aktion. »Sie stehlen uns unsere Zukunft direkt vor unseren Augen«, heißt es im A...