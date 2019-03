Streiken ist eine schwierige Angelegenheit - nicht nur schwierig wie alles in Berlin grundsätzlich, sondern wirklich diffizil, also »rischtisch schwierig«. Streckenweise kann man dabei demonstrieren, muss sich aber in jedem Falle vorher darüber klar werden, was denn ein Ausstand bezwecken soll. Streifen die Gedanken das Thema vorher nur oder streift der Streik selbst seinen Zweck gar nur, kann man ihn fast lassen. Streichen von der Tagesordnung sozusagen. Stressig wird es in jedem Falle, für Streikende wie für Bestreikte. Streiflichter der Hoffnung können Streiks trotzdem sein. Streng genommen müssen sie das sogar sein, denn ansonsten ergäben sie ja manchmal kaum noch Sinn. Streitbare Meinung? Strengt man sich an auf der Suche nach Antwort und Verbesserung der Zustände, streichelt das zwar manchmal die eigene Seele, streut aber manchmal auch den Samen des Zweifels. Streichbar ist halt vieles, auch Entschlossenheit. Und streiken Streber stark - oder gar nicht? stf