Riexinger spricht von »verheerendem Zeichen« / Warnungen auch von Pro Asyl und Grünen / Regime in Ankara soll für EU mehr Asylsuchende abhalten

Erdogan-Regime schiebt Asylsuchende in den Krieg ab / Hunderte Geflüchtete in Haftzentren / Ankara verstößt »eindeutig gegen internationales Recht«

Zwei Flüchtlinge an bulgarischer Grenze erfroren / UNHCR alarmiert über Zustände / Menschen versuchten nach Serbien zu gelangen

Für Dagdelen spiegeln die Zahlen die politische Situation der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder. »Mehr als jeder Zweite, der vor Erdogan flieht, erhält inzwischen Schutz in Deutschland«, erklärt die Politikerin. »Das bestätigt einmal mehr, dass die Türkei unter Erdogan sich immer weiter von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie entfernt«, fügte sie hinzu. »Die Bundesregierung muss ihre Unterstützung für das Erdogan-Regime beenden und sich für den Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen einsetzen.« AFP/nd

In den vergangenen Monaten erkannten die deutschen Behörden rund jeden zweiten Flüchtling aus der Türkei an. Nachdem die Schutzquote im November 50,7 Prozent und im Dezember 53,3 Prozent betrug, lag sie im Januar und Februar bei 49,7 Prozent beziehungsweise 50,5 Prozent.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Mehr als 100 verschickte E-Mails an Journalisten, Anwälte, Politiker, Verbände und Behörden

Etappensieg für Premierministerin May / Drittes Votum über Brexit-Vertrag

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!