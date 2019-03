Schimpansen unter sich Foto: imago/blickwinke

Was ist Kultur? Ein Blick in die Literatur verrät: Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Laut Wikipedia bezeichnet Kultur im weitesten Sinn alles, was von Menschen gestaltend hervorgebracht wird. Auch viele Geisteswissenschaftler sehen in der Kultur ein ausschließlich menschliches Phänomen, das an eine elaborierte Sprache geknüpft ist, zum Beispiel bei der Weitergabe von Traditionen. Biologen hingegen messen der Sprache keine so überragende Bedeutung bei. Auch bei Tieren, die Verhaltensweisen durch soziales Lernen in der Gruppe und in der Generationenfolge weitergeben, sprechen sie von Kultur.

Besonders gut erforscht ist die Herausbildung kultureller Unterschiede bei Schimpansen. Zwar leben die Tiere im tropischen Afrika unter vergleichbaren Umweltbedingungen, verschiedene Populationen haben jedoch verschiedene Verhaltensmuster entwickelt. »Wenn wir uns Schimpansen in Westafrika anschauen, werden wir - zumindest t...