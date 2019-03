Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Hier tanzt er in der Karnevalszeit beim »Zug der fröhlichen Leute« in Cottbus. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Für die SPD gibt es nur ein Brandenburg. Dabei gibt es streng genommen zwei davon: die Stadt und das Land Brandenburg. Aber wenn die SPD in ihrem Programm für die Landtagswahl am 1. September 2019 nicht behaupten würde, dass es nur ein Brandenburg gebe, dann wäre es Essig mit der Idee, ihrem Wahlprogramm den Titel »Ein Brandenburg - Unser Land zusammenhalten!« zu geben und alle 20 Kapitel mit der Überschrift »Wir wollen ein Brandenburg...« einzuleiten: »Wir wollen ein Brandenburg, in dem Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt«, »Wir wollen ein Brandenburg, das für die berechtigten Interessen Ostdeutschlands eintritt«.

Es ist der Entwurf des Landesvorstands, der erst noch von einem Landesparteitag beschlossen werden muss. Die Sozialdemokraten sind davon überzeugt, »dass keine andere Partei ein besseres Politikangebot für Brandenburg hat als die SPD«. So genau können sie das streng genommen noch nicht wissen. Bisher haben n...