Ernesto »Che« Guevara war nicht nur Aktivist, sondern auch Fotograf. Dieses Bild wurde im Februar 1964 auf dem Platz der Revolution in Havanna aufgenommen. Foto: Liborio Noval

»Für mich ist Che Guevara eine wichtige Inspiration. In der aktuellen Politik vermisse ich Menschen wie ihn, die charismatisch, linksradikal und geradlinig sind« sagt der 29-jährige Carlos Unamuno. Er studiert Psychologie in Buenos Aires und reist momentan mit seinem Motorrad durch Argentinien, um sein Heimatland besser kennenzulernen. Gerade besucht er die Ausstellung »Der Fotograf Che«, die seit Mitte Januar in der Industriestadt Rosario in einer ehemaligen Lagerhalle am Hafen präsentiert wird.

Jetzt betrachtet Carlos die 232 Fotos, die Ernesto Guevara mit Ende 20 bei Reisen durch Lateinamerika aufgenommen hat. »Ich kannte Che bisher nur als politischen Aktivisten. Dass er viel reiste und mit seinen Fotos versuchte, ein eigenes Bild des Kontinents zu zeigen, war mir nicht bewusst.« Im Gegensatz zur damals üblichen, von westlichen Medien verbreiteten Lesart, die Südamerikas Gesellschaften als rückständig und romantisch darstellte...